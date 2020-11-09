Россия в январе - октябре снизила импорт товаров из дальнего зарубежья на 7%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в январе - октябре 2020 года снизился на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $164,455 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В том числе в октябре Россия импортировала товаров на сумму $18,696 млрд, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. При этом по сравнению с сентябрем текущего года импорт увеличился на 6,1%.

По данным ФТС, в октябре импорт продовольственных товаров и сырья для их производства возрос на 10,5% и составил $1,953 млрд. По сравнению с сентябрем возросли закупки растительного масла - на 34,2%, табака - на 29,1%, зерновых культур - на 25,8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 23,5%, рыбы - на 16,7%, молочных продуктов - на 15,1%, мяса и субпродуктов - на 13,3%, сахара - на 10,5%, фруктов и орехов - на 4,9%. При этом поставки овощей сократились на 2,7%.

Импорт химической продукции вырос на 8,3% - до $3,365 млрд. В импорте химической продукции возросли закупки продукции органической и неорганической химии - на 16,2%, мыла и синтетических моющих средств - на 13,2%, парфюмерно-косметических товаров - на 10,0%, полимеров и каучука - на 7,3%, фармацевтической продукции - на 5,5%.

Импорт машиностроительной продукции вырос на 5,8% - до $9,797 млрд. В импорте машиностроительной продукции в возросли закупки летательных аппаратов - в 1,6 раза, средств наземного транспорта - на 16,3%, электрооборудования - на 3,6%, железнодорожных локомотивов - на 0,6%. При этом сократились поставки судов и плавучих средств на 54,0%, инструментов и аппаратов оптических - на 0,7%, механического оборудования - на 0,6%.

Ввоз текстильных изделий и обуви сократился на 11% - до $1,049 млрд. В импорте текстильных изделий и обуви сократились закупки текстильной одежды - на 27%, обуви - на 17%, трикотажной одежды - на 6,5%. При этом поставки хлопка возросли на 38,4%, текстильных материалов - на 15,4%, химических нитей - на 14,3%, готовых текстильных изделий - на 10,9%, трикотажного полотна - на 7,6%, химического волокна - на 2,8%.