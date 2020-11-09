Эксперты ожидают, что индекс Мосбиржи превысит 3 тыс. пунктов на новостях о победе Байдена

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российские активы могут продолжить рост в течение предстоящей недели. Поддержку отечественным биржам оказывают позитивные торги на мировых биржевых площадках - фондовые индексы растут на данных о результатах выборов президента США, на которых, по прогнозам ведущих СМИ, победил демократ Джозеф Байден. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты. Так, индекс Мосбиржи может вновь преодолеть отметку в 3 тыс. пунктов, а максимальной ценой укрепления рубля за доллар остается отметка в 76 рублей.

Российский рынок акций начал торговую неделю неплохим ростом, акции подрастают широким фронтом, ключевой спрос покупателей формируется вокруг голубых фишек. Так, индексы Мосбиржи и РТС днем растут на 1,96% - 3,51%. Рубль умеренно укрепляется, к 15:15 мск доллар и евро к рублю теряют 0,95% и 1,21%.

"Вызванное победой Джо Байдена ралли на американских рынках не обошло стороной и российские активы. Рост индекса Мосбиржи наблюдался во всех секторах, включая нефтянку. Сегодня утром положительная динамика продолжается, покупки идут как в секторе ИТ и качественных дивидендных бумагах, так и в перепроданных именах (например, "Аэрофлоте")", - пояснил старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков.

Помимо основных американских и европейских индексов, подрастают и цены на нефть. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует рост на 7,2%, до $42,5 за баррель.

Волна роста связана скорее с тем, что для участников рынка любой выбор лучше, чем затяжная неопределенность, полагает аналитик "Финама" Андрей Маслов. "Также свою лепту внес и разделенный Конгресс, который сможет сбалансировать решения Демократической партии и "срезать углы" там, где для многих инвесторов политика могла бы показаться излишне левой", - добавил эксперт.

Волна оптимизма может быть краткосрочной

Вероятно, послевыборный оптимизм будет играть немаловажную роль на рынках в течение этой недели, после чего инвесторы переключатся на оценку среднесрочных и долгосрочных перспектив президентства Байдена, которые для рынка РФ и рубля могут оказаться негативными, считает аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова.

"Тем не менее пока явных санкционных угроз в адрес России не поступает, акции наверняка будут чувствовать себя уверенно, но рубль даже сейчас остается крайне слабым и наверняка пойдет на новый виток снижения при негативных сигналах", - добавила эксперт.

То, что президентство Джозефа Байдена менее выгодно для России, чем Дональда Трампа, считает и руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталья Малых. Аналитик "Финама" Андрей Маслов при этом заметил, что говорить об окончательном завершении президентской гонки рано, так как окончательное решение о победе Байдена на выборах президента США, вероятно, останется именно за Верховным судом.

"Штаб Трампа в пятницу начал сбор информации о нарушениях в ходе выборов, в том числе связанных с голосованием по почте. Дональд Трамп в "Твиттере" отметил, что его процесс опротестования результатов находится в начале подготовительного периода", - пояснил аналитик "Фридом финанса" Александр Осин. Он добавил, что неопределенность в отношении итогов выборов в США может затянуться на месяцы, поскольку речь идет об изменении результатов голосования.

Говоря о предстоящей тенденции на мировых площадках, не стоит забывать и о сохраняющейся угрозе новых "локдаунов", и об отсутствии ясности вокруг нового пакета поддержки экономики США, добавил Максим Бирюков из "Альфа-капитала". "S&P 500 вновь на исторических максимумах, однако посткризисное восстановление проходит весьма неравномерно", - пояснил он.

Закрепление нефти выше $40 пока не гарантировано

Ситуация на рынке нефти остается неоднозначной, а значит рост российских индексов и рубля может быть весьма хрупким, даже в случае продолжения позитивной динамики на американских площадках, считает Максим Бирюков.

"Возможное снятие санкций с Ирана и возвращение к Тегеранским ядерным соглашениям 2015 года могут ослабить и без того слабый спрос на нефть из-за коронавируса и наращивающей добычу "черного золота" Ливии. В случае развития событий в этом ключе, сделка ОПЕК+ должна будет пересмотрена, и рубль, как нефтезависимая валюта, безусловно, пострадает", - полагает Андрей Маслов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин считает, что ключевым ценовым рубежом для нефти остается уровень в $40 и на предстоящей неделе "вирусные" риски могут приводить к локальным коррекциям ниже этой отметки.

Эксперт добавил, что в поддержку черного золота потенциально могут выступить вербальные сигналы со стороны крупнейших экспортеров, а также ключевые статистические данные. Так, из предстоящей статистики Бахтин выделил ноябрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии, краткосрочный прогноз EIA о ситуации на рынках энергоносителей, а также число открытых вакансий на американском рынке труда (JOLTS) в сентябре, которые будут опубликованы во вторник, 10 ноября. В среду выйдет большой блок данных по британской экономике и ожидается ежемесячный отчет ОПЕК. В четверг с ежемесячными отчетами могут выступить МЭА и ЕЦБ. Также в этот день появятся данные об инфляции в США в октябре и недельном изменении запасов нефти от EIA. В конце недели выйдет предварительная оценка ВВП еврозоны на III квартал, первая оценка квартального ВВП ожидается в пятницу и в России.

Прогноз по индексу Мосбиржи и рублю

Индекс Мосбиржи на этой неделе при способности устоять выше поддержки 2870 пунктов может стремиться к августовскому пику - 3081 пункта, считают в "Велес капитале". Не исключают роста индекса Мосбиржи выше 3 тыс. пунктов также в "Альфа-капитале" и "Финаме". А "БКС Мир инвестиций" и "Фридом финанс" ожидают, что диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи не превышают 2990 пунктов.

Рубль при этом выглядит слабо и маловероятно, что он сможет скорректироваться более чем до 75 рублей и 90 рублей против доллара и евро даже в случае глобального оптимизма, считают в "Велес капитале". При ухудшении настроений российская валюта будет склонна к движению в район минимумов октября - ноября, добавили там. В "Финаме" также полагают, что рубль после укрепления под конец прошлой неделе, скорее всего, замедлит свой рост и останется в диапазоне 76-78 рублей за доллар.

"БКС Мир инвестиций" ожидает к концу недели курс доллара в пределах 76,7-78,2 рубля, "Фридом Финанс" - 75,45-79,10 рубля.