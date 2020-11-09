Международные резервы РФ в октябре сократились до $582,85 млрд

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 ноября 2020 года составили $582,845 млрд, что на $581 млн ниже показателя на начало октября, сообщил Банк России.

На 1 ноября 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $540,92 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы сократились на 0,03% - до $444,188 млрд. В то же время стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 0,33% и составила $138,657млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.