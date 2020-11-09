"Газпром нефть" расширяет комплекс мер по работе с нефтесервисисными компаниями

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена расширить комплекс мер по работе с нефтесервисными подрядчиками, чтобы помочь им сохранить стабильность в условиях пандемии COVID-19. Компания, в частности, планирует интегрировать цифровые экосистемы и создать электронную площадку для взаимодействия с нефтесервисом. Об этом сообщает "Газпром нефть" по итогам онлайн-конференции с подрядчиками.

"Дальнейшим шагом в укреплении партнерства с нефтесервисным сектором должно стать создание площадки, где будут прорабатываться и реализовываться идеи, которые позволят максимально повышать эффективность нашей работы. Еще одна важная задача - развитие и интеграция цифровых экосистем взаимодействия", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Представители подрядных организаций и "Газпром нефти" зафиксировали конкретные направления партнерства в 2020-2021 годах, где были обозначены такие проекты, как строительство газотранспортной инфраструктуры на Новопортовском месторождении и обустройство Тазовского месторождения, а также развитие нефтяных и газовых объектов в Надым-Пур-Тазовском регионе, освоение Бованенковского, Харасавэйского и Уренгойского месторождений.

"Газпром нефть" также подтвердила намерение поддерживать сбалансированный уровнь заказов у нефтесервисных компаний, а также развивать цифровые инструменты: электронную подпись, единую цифровую площадку планирования ресурсов, контроля сроков и задач.

"Тональность и качество дискуссии показали, что мы одинаково смотрим на задачи, которые для нас актуальны. В очень непростое время мы успешно и своевременно находим решение вопросов текущего взаимодействия и развиваем для этого важные механизмы, такие как Кодекс взаимодействия с подрядчиками, система управления исполнением договоров, механизмы оценки 360", - отметил Яковлев.