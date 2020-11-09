ЕК подпишет с BioNTech и Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия подпишет с германской фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия в ближайшее время подпишет с ними контракт на закупку 300 млн доз", - написала фон дер Ляйен на своей странице в Twitter, подчеркнув, что "европейская наука работает". "А пока давайте защищать друг друга", - добавила глава ЕК.

Ранее BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что представленные результаты испытаний "звучат очень ободряюще". По его словам, планы подать запрос на регистрацию вакцины являются "хорошим сигналом".

Стоимость акций Pfizer и BioNTech перед началом торгов в США подскочила на 9% и 16% соответственно.

Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) ранее сообщил, что ожидает первой регистрации вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года. По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".