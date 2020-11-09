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В Санье число новых предприятий с иностранным капиталом за три квартала выросло на 200%

Всего за указанный период в городе созданы 99 новых предприятий с участием зарубежного капитала

САНЬЯ /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Число новых предприятий с иностранным капиталом, зарегистрированных в городе Санья южной китайской провинции Хайнань, увеличилось за три квартала 2020 года почти на 200% в годовом исчислении. Как пишет местная газета "Хайнань жибао", за указанный период в городе было создано 99 новых предприятий с участием зарубежного капитала.

За период с января по октябрь, согласно данным городского Управления по содействию иностранным инвестициям, 1 240 компаниям удалось привлечь капиталовложения, включая иностранные и из других регионов Китая. В качестве налоговых сборов за указанный период от них поступило 993 млн юаней (около $150 млн), а общий объем привлеченных ими инвестиций в фиксированные активы превысил 6 млрд юаней (порядка $909 млн). В общей сложности за первые 10 месяцев этого года объем фактически использованных иностранных инвестиций этими компаниями в Санью превысил $53,9 млн.

Основной поток поступившего в город иностранного капитала пришелся на США, Россию, Германию и еще 29 стран и регионов мира. Главными направлениями для иностранных инвестиций стала оптовая торговля, аренда, коммерческие и информационно-технологические услуги, индустрия развлечений, а также научные исследования.

Будучи важной частью проекта по построению свободного торгового порта, центральный коммерческий район города Санья привлек также инвестиции со стороны 10 компаний, входящих в перечень 500 крупнейших предприятий мира, пишет издание.

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Хайнань
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