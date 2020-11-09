"Газпром нефть" помогла больницам в Оренбурге купить оборудование и препараты от COVID-19

ТАСС, 9 ноября. "Газпромнефть-Оренбург", дочернее предприятие "Газпром нефти", выделила больницам Оренбургской области средства на приобретение лекарственных препаратов, медицинского оборудования и жидкого кислорода для лечения коронавируса, сообщает компания.

"Нефтяники выделили средства на приобретение медикаментов для Оренбургской областной клинической больницы № 2. Благодаря поддержке предприятия в медучреждение поставлена партия противовирусного препарата "Авифавир", показавшего высокую эффективность при лечении пациентов с COVID-19. Кроме того, для больницы закуплено 17 тонн жидкого кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.

"Кислород жизненно необходим тяжелым больным, и здесь на счету каждая минута. То же самое касается лекарственных препаратов, находящихся в дефиците в связи с возрастающим числом заболевающих", - отметил главный врач Оренбургской областной клинической больницы № 2 Александр Григорьев.

"Газпромнефть-Оренбург" также профинансировала закупку новых компрессоров для кислородных концентраторов в Новосергиевскую районную больницу. Медицинское оборудование, в том числе, используется для восстановления пациентов после COVID-19, помогает избавиться от остаточной симптоматики перенесенного заболевания и избежать осложнений для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее компания помогла Оренбургской областной инфекционной больнице, где действует отделение по лечению пациентов с COVID-19, приобрести томограф - дорогостоящее оборудование для диагностики заболевания, оплатив значительную часть его цены.

Компания также поставляла защитные костюмы, медицинские маски и перчатки, респираторы, специальные очки и экраны, антисептики - всего около 155 тыс. единиц.