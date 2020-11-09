Schlumberger и ИТ-компании из ОАЭ займутся внедрением технологий в нефтегазовой отрасли

ТАСС, 9 ноября. Нефтесервисная корпорация Schlumberger и ИТ-компании AIQ и G42 из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключили соглашение в области разработки и внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения в нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении G42.

"AIQ, Schlumberger и Group 42 (G42) подписали стратегическое рамочное соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и информационных решений для нефтегазовой отрасли", - сказано в сообщении.

В рамках партнерства AIQ займется разработкой и внедрением решений для моделирования с помощью искусственного интеллекта с использованием облачных программных платформ Schlumberger. Развертывание будет проведено на облачной инфраструктуре G42.

Объединенная команда также будет осуществлять перекрестный обмен соответствующими запатентованными исследовательскими технологиями и работать над выявлением пилотных проектов, которые потенциально могут быть коммерциализированы на рынке.