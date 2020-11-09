Почти 460 фермеров Чувашии получили грантовую поддержку за последние восемь лет

ЧЕБОКСАРЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Грантовую поддержку за последние восемь лет в Чувашии получили 458 фермеров, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

"Правительство большое внимание уделяет малым формам хозяйствования. На каждом этапе развития малого агробизнеса предоставляется государственная поддержка. За последние восемь лет грантовую поддержку получили 458 фермера, или 33% от общего количества зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств региона, на общую сумму 1,287 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова.

По его словам, поддержка фермерских хозяйств в республике способствует развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий в целом. Кроме того, в отрасли создаются дополнительные рабочие места, на данный момент каждый третий житель Чувашии на селе работает у фермера.

Сейчас фермеры, собирающиеся разводить мясной и молочный скот, смогут получить от государства до 5 млн рублей, для остальных фермеров сумма гранатовый поддержит не превышает 3 млн рублей. Средства можно потратить, например, на покупку земли, строительство фермы или подключение хозяйства к инженерным сетям, покупку автономных источников электро-, газо- и водоснабжения и другие цели. Срок использования грантов по общему правилу составляет 18 месяцев для начинающих фермеров и 24 месяца - для семейной фермы. Если в этот срок получатель гранта не укладывается, то он обязан вернуть деньги обратно.

В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев отметил, что власти должны информировать фермеров на местах об имеющихся мерах поддержки сельхозотрасли.

"Понятно, что не все будут готовы получить грант на проект, но если мы из 100 человек хотя бы одного такого выявим, то это уже можно считать успехом. А если этот процесс еще и будет запущен, то уже на следующий год появятся новые получатели грантов. Обращаю на это внимание местных властей и просил бы их поработать этот вопрос", - приводит пресс-служба слова Николаева.