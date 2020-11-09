Акции Pfizer и BioNTech растут после сообщения о планах регистрации вакцины

МОСКВА, 9 ноября./ТАСС/. Акции американской компании Pfizer в ходе торгов на электронной бирже Nasdaq растут на 17%, в пике достигая $42,5 за бумагу, свидетельствуют данные площадки.

В свою очередь акции германской фармацевтической компании BioNTech растут больше чем на 30%, в пике достигая $118,79 за бумагу.

На 17:48 мск акции Pfizer замедлили рост и торговались на отметке $38,9 за бумагу (+7%), а акции BioNTech росли на 14% при цене $103,74 за бумагу.

Акции растут после сообщения о планах регистрации вакцины. BioNTech и Pfizer хотят уже в ноябре подать в США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

Результаты испытаний

Ранее в понедельник BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.

Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. BioNTech работает преимущественно в области разработки методов иммунотерапии рака.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".