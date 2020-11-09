Дочерние структуры туроператора "Библио-Глобус" вложат 2,5 млрд руб. в развитие Архыза

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Дочерние компании крупнейшего российского туроператора "Библио-Глобус" намерены вложить в развитие гостиничного фонда и объектов индустрии развлечений всесезонного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии более 2,5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Курорты Северного Кавказа" (КСК) по итогам первого экспертного совета по туристско-рекреационным ОЭЗ туристического кластера Северного Кавказа, который впервые состоялся под эгидой Минэкономразвития России.

"На курорте "Архыз" появятся два новых резидента. Такое решение принято членами экспертного совета по туристско-рекреационным ОЭЗ Северного Кавказа. Оба резидента являются дочерними компаниями крупнейшего российского туроператора "Библио-Глобус" и намерены комплексно развивать гостиничное направление и сервисы. Инвесторы готовы вложить в развитие гостиничного фонда и объектов индустрии развлечений всесезонного курорта Архыз свыше 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным КСК, компания "БГ Архыз" намерена построить на территории туристической деревни Лунная Поляна трехзвездочный отель на 700 номеров, которые смогут разместить около 1400 гостей. Реализация проекта подразумевает создание около 400 новых рабочих мест. "Главной зоной притяжения станет большой круглогодичный бассейн с пляжной зоной и спортивным комплексом. Кроме этого, планируется создать ресторан, открытый парк развлечений и большую зону для обслуживающего персонала с общежитием, прачечной, газовой котельной и складскими помещениями", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что проект планируется реализовать к концу 2023 года.

Кроме того, в соответствии с бизнес-планом компании "Инвест-Сервис", на курорте Архыз появятся современные пункты питания и торговли, новые сервисы и развлечения. Компания планирует построить прогулочные маршруты с питьевыми бюветами и смотровыми площадками. Также появится ярмарка, на которой местные производители смогут реализовывать свою продукцию, два ширм-бара и супермаркет.

Ожидается, что одной из основных задач новых инвесторов будет обеспечение загрузки объекта в летний сезон. "Для Минэкономразвития России важно сохранять темпы развития курорта и поднять уровень предоставляемых услуг. Привлечение крупных, действительно знающих конъюнктуру резидентов здесь играет ключевую роль. Мы рассчитываем, что опыт компании "Библио-Глобус" поможет сформировать качественные пакетные предложения и выровнять загрузку курорта без явного сезонного перепада, сделать Архыз круглогодичным", - отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, слова которого приводятся в сообщении.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо Архыза, находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).