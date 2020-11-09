В Белоруссии опровергли сообщения о проблемах с выработкой электроэнергии на БелАЭС

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии завило, что все технологические системы после энергетического пуска первого блока БелАЭС функционируют в штатном режиме. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-каналы сообщили со ссылкой на свои источники, что первый блок БелАЭС 8 ноября перестал вырабатывать электроэнергию из-за остановки турбины в связи с проблемами на трансформаторах напряжения.

"На первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап "энергетический пуск", - сообщили в ведомстве. - В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме".

Вместе с тем, на БелАЭС после запуска первого энергоблока, по результатам испытаний, придется заменить некоторое электротехническое оборудование. "В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что этап энергетического пуска предусматривает режимы работы энергоблока "на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении".

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006 БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.