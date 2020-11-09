Курс евро на Мосбирже упал ниже 90 рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил падение до 2,33% к показателю закрытия предыдущей сессии и в пике достигал 89,87 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 18:29 мск.

В последний раз курс евро находился ниже 90 руб. 26 октября текущего года.

К 18:33 мск курс евро находился на уровне 89,9 рубля (-2,3%), доллар опускался до 75,89 рубля (-1,96%).

Укрепление российской валюты происходит на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 8,26% - до $42,73 за баррель, а нефть сорта WTI - на 9,2%, до $40,94 за баррель.