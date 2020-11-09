ХАЙКОУ, 9 ноября. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань запустил первый трансконтинентальный маршрут грузовых авиаперевозок для диверсификации каналов международных поставок. Как сообщила газета "Хайнань жибао", товары будут на регулярной основе доставляться из административного центра провинции города Хайкоу в нидерландскую столицу Амстердам.

По данным издания, первая партия, доставленная в Европу, весила 110 тонн. Транспортировка была осуществлена при помощи Boeing 747-400F. Среди отправленной в Нидерланды продукции - электроника и бытовые товары. На обратном пути авиалайнер прибудет с автомобильными комплектующими и товарами, заказанными китайскими потребителями через площадки онлайн-коммерции.

Как объяснили местные власти, благодаря таким трансконтинентальным маршрутам они рассчитывают усилить открытость Хайнаньского порта свободной торговли, укрепить международные цепочки поставок в страны, участвующие в проектах инициативы "Один пояс - один путь". Предполагается, что в будущем остров создаст глобальную сеть по осуществлению масштабных грузовых воздушных перевозок.

"Мы воспользуемся представившейся возможностью и предпримем активные меры, чтобы усилить потенциал, который необходим для международной транспортировки товаров при помощи авиации", - подчеркнул председатель совета директоров компании Hainan Airlines ("Хайнаньские авиалинии") Гу Ган.

Как уточнила администрация острова, этот проект реализуется при поддержке Управления гражданской авиации, Главного таможенного управления и Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания Хайнаньского порта свободной торговли. В соответствии с этим документом администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективный механизм по стимулированию долгосрочного развития. Ожидается, что благодаря новым методам Хайнань сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования мощного финансово-экономического центра, а еще через 10 лет - существенно усилить инновационный потенциал региона.