В Россельхознадзоре заявили, что COVID-19 мог попасть на российскую рыбную продукцию из ЕС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следы коронавирусной инфекции, которые были обнаружены на российской рыбной продукции, поставленной в Китай, могли быть занесены на нее после ее выгрузки на территории Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

За последние две недели китайские специалисты обнаружили следы вируса на рыбной продукции, поставленной четырьмя российскими судами и ввели временный запрет на поставки с предприятий-производителей.

"Россельхознадзор провел расследование причин произошедшего. Выяснилось, что эти предприятия поставляли свою продукцию в ЕС. Изначально она не предназначалась для экспорта в Китай, российские производители не были уведомлены о дальнейших планах европейской стороны направить продукты в КНР", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

После прибытия в европейский порт товары были выгружены на холодильных предприятиях, где хранились больше месяца. Затем из них были сформированы новые партии грузов и отправлены на территорию Китая. При этом Россельхознадзор подчеркивает, что экипажи российских судов тестировались на наличие COVID-19, ни у кого из их членов коронавирусная инфекция не была выявлена. "В связи с этим служба предполагает, что вирус мог быть занесен на упаковку продукции уже после ее выгрузки на территории ЕС", - считают представители Россельхознадзора.

Китайская сторона ввела временный запрет на поставки товаров с этих судов на одну неделю. Россельхознадзор отметил, что для завершения расследования всех причин случившегося службе необходимы протоколы испытаний, проведенных китайским ведомством на наличие COVID-19 на упаковках продуктов. Кроме того, российская сторона запросила копии ветеринарных сертификатов, в сопровождении которых подконтрольные товары поступили в КНР и фото этикеток продукции.

В Россельхознадзоре также сообщили о том, что ходе прошедших переговоров с представителями КНР стороны обсудили принцип проведения видеоинспекций российских судов, на упаковке продукции которых китайская служба выявила следы коронавирусной инфекции. Было решено, что эти предприятия в видеоформате покажут процесс работы в условиях сложной эпидемиологической остановки, проинформируют о том, как происходит выгрузка товаров, их хранение. Россельхознадзор также предложил Главному таможенному управлению (ГТУ) КНР сотрудничать в научном направлении, обмениваться опытом по проведению лабораторных исследований на наличие следов коронавирусной инфекции на продукции. В ведомстве полагают, что это позволит выработать единый подход к организации подобных испытаний.