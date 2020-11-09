"Сбер" запустил сервис поиска специалистов "СберУслуги"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Сбер" запустил платформу "СберУслуги", позволяющую заключать сделки по оказанию услуг. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Сбер" запустил сервис "СберУслуги" - первую в России платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через "Сбер ID", а участники сделки будут застрахованы в экосистеме "Сбера". С помощью сервиса будет легко выбрать исполнителей для различных видов задач: обучения и образования, красоты и здоровья, ремонта компьютеров и многих других", - говорится в сообщении.

Приложение "СберУслуги" можно скачать в Google Play или App Store. В настоящее время сервис занимается привлечением специалистов разных сфер деятельности из всех регионов России, пока большая часть исполнителей услуг - из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в "СберУслугах" представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через Сбер ID. Система берет с исполнителей комиссию только после того, как состоится сделка.

Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и открытыми отзывами. Будет составляться рейтинг мастеров, причем оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги.

"Сервис "СберУслуги" кардинально изменит клиентский опыт в сфере заказа услуг. Это новая экономика от человека к человеку , максимально прозрачный бизнес. Мы предлагаем удобные решения для повседневных задач пользователей, а также поможем тем, кто работает на фрилансе в статусе самозанятого, зарабатывать больше", - цитируют в пресс-службе CEO classified-индустрии "Сбера" Олега Голубцова.