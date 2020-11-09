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Путин поручил к 2023 году запустить информационную систему лесного комплекса

Поручение должно быть выполнено до 1 января 2023 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такое поручение дано по итогам прошедшего в сентябре совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

"Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса", - указано в перечне поручений. Исполнителем указано правительство России. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 января 2023 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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