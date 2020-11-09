Власти Петербурга утвердили новый стандарт качества транспортного обслуживания населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга утвердили стандарт качества транспортного обслуживания населения города, который станет обязательным для предприятий общественного транспорта и частных перевозчиков, заключающих контракт с городом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Повышение качества транспортного обслуживания жителей и гостей Санкт-Петербурга при эффективном развитии системы городского пассажирского транспорта - одна из приоритетных задач совершенствования транспортного комплекса Санкт-Петербурга, отвечающего потребностям социально-экономического развития и транзитного потенциала города", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Отмечается, что проект нацелен на повышение доступности, надежности, комфортности, безопасности городских транспортных средств и инфраструктуры общественного транспорта.

Согласно документу, расстояние от многоквартирного дома до ближайшей транспортной остановки должно составлять не больше 500 м; от индивидуального жилого дома - не больше 800 м; от объекта торговли площадью 1 000 кв. м и более - не больше 500 м; от поликлиник, учреждений социального обслуживания, городских вокзалов и портов - не больше 300 м. Также стандарт предполагает, что количество пересадок, позволяющих добраться в любую точку города при использовании муниципальных маршрутов регулярных перевозок и метрополитена, должно быть не больше двух.

В документе также предусмотрены обязательные параметры комфортного для пассажиров микроклимата, регламентированы максимальные отклонения от маршрутов движения общественного транспорта и расписания движения. Количество рейсов регулярных перевозок с опозданием свыше двух минут не должно превышать 15% от общего числа рейсов на маршруте.

В комитете отметили, что установленные стандартом показатели качества транспортного обслуживания населения будут применяться при разработке госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга", при подготовке и корректировке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа. "В перспективе показатели станут обязательными при заключении и исполнении государственных контрактов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и при организации и осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам", - добавили в пресс-службе.