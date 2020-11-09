ЕС ввел тарифы на импорт из США на $4 млрд по делу Boeing

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Евросоюз объявил о введении новых тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму в $4 млрд в год в рамках разбирательства в ВТО по делу Boeing. Решение об этом опубликовано в понедельник в Официальном журнале Евросоюза. Тарифы вступят в силу с 10 ноября.

"Евросоюз вводит коммерческие меры в форме дополнительных пошлин на добавленную стоимость в размере 15% на продукцию сельского хозяйства и 25% на промышленную продукцию, в частности товары авиастроения. Пошлины вводятся в рамках реализации международных коммерческих прав Евросоюза, в частности, определенных Всемирной торговой организацией (ВТО), - говорится в документе. - Данные меры вступают в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале".

Согласно решению ВТО по делу Boeing, ЕС получил право введения таможенных пошлин в отношении США на американские товары на сумму в $4 млрд.

"Переговоры с США об одновременном урегулировании разбирательств в рамках ВТО по гражданской авиации (дел Boeing и Airbus) не привели к результату, США ввели в отношении ЕС торговые меры на товары европейского производства на общую сумму в $7,5 млрд", - отмечается в документе.

ЕС не хочет торговой войны

Окончательное решение о введении импортных пошлин по делу Boeing было принято в понедельник на видеоконференции Совета ЕС на уровне министров торговли. Как сообщил по итогам консультаций первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, "стратегическая цель ЕС - это развитие позитивной совместной торговой повестки в отношениях к США". "Мы продолжаем призывать США отменить американские пошлины по делу Airbus, которые действуют уже в течение года. В этом случае мы отменим решение о наших тарифах", - подчеркнул Домбровскис.

Домбровскис также отметил, что ЕС не хочет идти на эскалацию торговой войны с США "и лишь пользуется своим правом, полученным в рамках разбирательства в ВТО". "Мы остаемся в любой момент готовы к одновременной [с Вашингтоном] отмене тарифов, какая бы администрация США ни приняла это решение", - сказал он.

Спор вокруг авиапроизводителей

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.

В 2019 орган разрешения споров ВТО постановил о наличии нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация действующего президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в $7,5 млрд.