В Петербурге в 2025 году планируют начать строительство железнодорожного кольца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство железнодорожного кольца в Петербурге, трассировка которого почти на 85% соответствует проектному расположению кольцевой линии петербургского метрополитена по генплану, планируется начать в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Строительство железнодорожного кольца в Петербурге планируется начать в 2025 году", - отметила представитель пресс-службы.

Кольцо будет представлять собой тоннель между Финляндским и Балтийским вокзалами, его запуск планируется в 2030 году. Как уточнили в комитете, предпроектные и концептуальные работы пройдут в 2021-2022 годах, в 2024 году может начаться проектирование.

В комитете добавили, что кольцо включит не один объект строительства, а несколько железнодорожных и метростроительных проектов. По задумке властей, железнодорожное кольцо будет исполнять функции кольцевой линии в метрополитене. Ожидаемый пассажиропоток - более 400 тыс. человек в сутки.