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Минфин эмитирует ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД на общую сумму 950 млрд руб.

Погашение ОФЗ-ПК планируется осуществить в сентябре 2027 года, а ОФЗ-ПД в мае 2028 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ зарегистрировало эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29020 на сумму 450 млрд руб. Об этом говорится в материалах министерства.

Минфин также зарегистрировал эмиссию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26236 на сумму 500 млрд руб.

Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска 29020 и ОФЗ-ПД выпуска 26236 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Погашение выпуска 29020 планируется осуществить в сентябре 2027 года, а выпуска 26236 - в мае 2028 года.

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