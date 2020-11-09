Минфин эмитирует ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД на общую сумму 950 млрд руб.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ зарегистрировало эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29020 на сумму 450 млрд руб. Об этом говорится в материалах министерства.

Минфин также зарегистрировал эмиссию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26236 на сумму 500 млрд руб.

Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска 29020 и ОФЗ-ПД выпуска 26236 будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Погашение выпуска 29020 планируется осуществить в сентябре 2027 года, а выпуска 26236 - в мае 2028 года.