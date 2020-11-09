Путин поручил разработать меры по развитию деревянного домостроения в России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры по развитию деревянного индустриального домостроения в РФ. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такое поручение дано по итогам прошедшего в сентябре совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

"Разработать комплекс мер, направленных на развитие строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом, а также обеспечить реализацию комплекса таких мер", - говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2021 года. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность выдачи ипотеки на строительство жилых деревянных домов, созданных индустриальным способом. Срок исполнения поручения - до 1 июля 2021 года.

Ранее Путин отмечал, что необходимо устранить правовые преграды для развития в стране деревянного домостроения. По его словам, это поможет в решении жилищных проблем граждан, а также создаст новые рабочие места на предприятиях по переработке древесины.

В России деревянные дома составляют около 10% от общего количества. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, ряд регионов уже активно развивает деревянное домостроение, в некоторых областях в такие дома переселяют по программе расселения аварийного и ветхого жилья.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что, в свою очередь, может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.