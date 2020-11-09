Торги в Лондоне завершились уверенным ростом на фоне испытаний вакцины Pfizer и BioNTech

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи по завершении торгов в понедельник вырос на 4,67% на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech.

Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, вырос на 276 пунктов, до 6 186 пунктов, вернувшись к показателям начала марта (до введения жестких ограничительных мер по всему миру из-за пандемии). Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал рост на 5,2%, до 18 850 пунктов.

В понедельник BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.

Как отметила BioNTech, компания ожидает произвести во всем мире до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021 году. Ранее глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем отметила, что королевство заключило предварительные контракты на поставку 10 млн доз препаратов в этом году. В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп еще в июле заявил, что США получат от Pfizer 100 млн доз после проведения клинических испытаний.

Комментируя сообщения BioNТech и Pfizer, главный экономист Банка Англии Энди Халдейн подчеркнул, что прогресс в разработке вакцины от коронавируса может способствовать восстановлению экономики. "Давайте надеяться, что эта новость добавит оптимизма как рядовым гражданам, так и компаниям. Люди поймут, что ситуация будет улучшаться в обозримом будущем", - сказал он. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти добавил, что результаты исследований "вселяют оптимизм относительно 2021 года".

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".