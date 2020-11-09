Комитет Госдумы одобрил ко II чтению рост ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ был инициирован правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 10 ноября.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки до 15% приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения".

В заключении на законопроект комитет Госдумы по бюджету и налогам отметил, что введение нового механизма налогообложения доходов физических лиц по повышенной ставке не влечет за собой введение новой обязанности по подаче налоговой декларации, что соответствует общему направлению налоговой политики по упрощению налогового администрирования.

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению законопроекта предусматривается, в частности, нераспространение повышенной ставки НДФЛ на доходы от продажи любого личного имущества физлиц (за исключением ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.