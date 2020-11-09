Комитет Госдумы одобрил законопроект о совершенствовании налогового контроля за ценами

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменениях в части первой Налогового кодекса РФ (НК РФ) о совершенствовании налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Документ был инициирован правительством РФ.

В частности, законопроект меняет условия признания внешнеторговых сделок контролируемыми, если предметом этих сделок являются товары, относящиеся к основным статьям экспорта РФ. Речь идет о таких товарах, как нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и драгоценные камни. При этом налоговые органы будут формировать извещения о контролируемых сделках для полноты исчисления и уплаты налогов. Налогоплательщик сможет не предоставлять касающиеся сделки документы, если они уже находятся в распоряжении налоговых органов.

Вместе с тем максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства увеличивается с 9 до 27 месяцев. Также предусмотрена оптимизация порядка уведомления налоговых органов об изменении доли участия налогоплательщика в иностранной организации. Документом предоставляется возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля. Устраняется правовая неопределенность в отношении порядка исчисления суммы доходов по сделкам, когда лицо, которое получает эти доходы, не исчисляет налог на прибыль согласно Налоговому кодексу РФ.

В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня официального опубликования.