Комитет Госдумы одобрил ко II чтению уменьшение доходов ЦБ от продажи доли в Сбербанке

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, согласно которому доходы ЦБ от сделки по продаже принадлежащего ему пакета акций Сбербанка будут на 200 млрд рублей меньше, чем предполагалось ранее. Планируется, что документ будет рассмотрен нижней палатой парламента на заседании 10 ноября.

Законопроект вносит поправки в закон "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Документ является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Ранее Госдума приняла два закона, один из которых предусматривал выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) принадлежащего ЦБ пакета акций Сбербанка. Второй документ устанавливал особенности перечисления в федеральный бюджет части доходов ЦБ от этой сделки. Согласно этому документу, доход ЦБ составит 300 млрд рублей. Кроме того, закон предусматривал, что ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых ЦБ осуществлял меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей.

Одобренный комитетом законопроект исключает возможность ЦБ компенсировать эти убытки за счет средств от продажи пакета акций Сбербанка правительству. "Соответствующие изменения позволят направить в доход федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно до 200 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан в целях мобилизации доходов в федеральный бюджет для финансового обеспечения принятых расходных обязательств.

Как отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению законопроекта поправок не поступило.