Силуанов: создание цифровой платформы поможет странам БРИКС наладить связь с рынком

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Создание интегрированной цифровой платформы по инфраструктурным проектам поможет странам БРИКС наладить связь с рынком и стимулировать участие инвесторов. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Создание Интегрированной цифровой платформы по инфраструктурным проектам поможет нашим странам "наладить" связь с рынком и стимулировать участие частных и институциональных инвесторов в инфраструктурных проектах стран БРИКС, а также поможет национальным институтам развития в поиске наиболее привлекательных объектов для вложений", - отметил Силуанов на итоговой в рамках российского председательства встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

Отмечается, что в рамках инициативы по созданию совместной цифровой платформы по инфраструктурным проектам обсуждалась концепция ее создания с участием Нового банка развития. "Партнеры в целом поддержали параметры российской инициативы и отметили необходимость продолжения консультаций с НБР по уточнению его функциональной роли и последующей проработки технического задания. Россия играет центральную роль в осуществлении инициативы и ответственна за создание информационного решения и тестового прототипа базы данных. Проект по созданию платформы планируется завершить в 2021 году", - говорится в материалах.

Итоги встречи

Кроме того, в ходе обсуждения деятельности Нового банка развития участники отметили завершение Банком всех подготовительных процедур по приему новых членов и готовность менеджмента к началу переговорного процесса. "Это позволяет объявить о начале процесса расширения состава акционеров НБР, переговоры по которым фактически уже начались. Ожидается, что объявление о приеме "первой волны" новых членов состоится на ежегодном собрании Банка в Москве в следующем году", - отмечается в материалах.

По данным Минфина РФ, одним из основных приоритетов российского председательства по линии центральных банков стало совершенствование механизма пула условных валютных резервов стран БРИКС и укрепление его исследовательского потенциала. "На встрече был одобрен первый Экономический бюллетень БРИКС, посвященный воздействию пандемии COVID-19 на экономики стран "пятерки", и подведены итоги третьего тестирования механизма пула", - говорится в материалах.

Кроме того, участники встречи также обсудили взаимодействие в сфере информационной безопасности в финансовом секторе, в частности создание специального канала информационного обмена о кибератаках и киберугрозах между центральными банками стран БРИКС. Также, по данным Минфина, были одобрены проведенные целевой рабочей группой центральных банков БРИКС исследования по возможной архитектуре трансграничных платежей на пространстве БРИКС и перспективам интеграции национальных систем платежных карт.