Кабмин выделит более 238 млн руб. на содержание животных частных цирков и зоопарков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 238 млн рублей частным циркам и зоопаркам на содержание более 50 тысяч животных, сообщает в понедельник пресс-служба правительства РФ.

"Более 238 млн рублей будет направлено частным организациям и индивидуальным предпринимателям, которые работают с животными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержания частных цирков, зоопарков, дельфинариев и океанариумов, которые оказались в вынужденном простое из-за угрозы распространения коронавируса, финансирование будет выделено из резервного фонда правительства РФ.

"Субсидии получат более 35 организаций и предпринимателей. Федеральное финансирование поможет обеспечить содержание более 50 тыс. животных", - отмечается в сообщении.

На совещании с вице-премьерами в понедельник Михаил Мишустин отметил, что средства пойдут на то, чтобы создать животным нормальные условия, включая питание и ветеринарное обслуживание. Премьер напомнил, что весной такие организации были включены в перечень наиболее пострадавших от пандемии.