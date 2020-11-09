Norwegian временно уволит 1,6 тыс. сотрудников после отказа властей в поддержке

ТАСС, 9 ноября. Норвежская авиакомпания Norwegian вынуждена временно уволить еще 1,6 тыс. сотрудников после того, как правительство объявило о прекращении предоставления финансовой поддержки на содержание персонала в условиях пандемии. Одновременно кабинет министров ввел дополнительные ограничения на полеты, которые существенно сократили число потенциальных пассажиров, сообщает авиаперевозчик в понедельник в пресс-релизе.

"Последствия введения правительством ограничений на поездки являются критичными, Norwegian вынужден сократить свои расходы до минимума, продолжая при этом поиск решений, направленных на выживание компании", - отмечается в сообщении. "После сегодняшнего обескураживающего сообщения правительства у нас нет иного выбора, кроме как временно уволить еще 1,6 тыс. работников и поставить на стоянку 15 из 21 самолета, летавших в последние месяцы. Новые ограничения правительства в отношении поездок полностью задушили любую надежду на стабильное и поступательное восстановление", - приводятся в сообщении слова главы Norwegian Якоба Шрама.

Он также отметил, что если до пандемии персонал компании насчитывал более 10 тыс. человек, то теперь на своих местах остались лишь 600. Шрам выразил сожаление по поводу того, что предпринятые компанией сокращения отразятся на планах тех, кто уже заказал или приобрел билеты на рейсы.

В понедельник правительство Норвегии объявило, что не будет предоставлять дополнительную финансовую помощь авиакомпании. Norwegian запросила миллиарды крон в качестве дополнительной поддержки. Правительство отметило, что власти королевства уже направили на поддержку авиаотрасли страны 14 млрд норвежских крон (€1,3 млрд) в 2020 году.

Самолеты Norwegian весной и в начале лета летали только по ограниченному числу маршрутов в Норвегии, затем компания с 1 июля возобновила полеты по 76 направлениям в Норвегии и за рубежом.

Пассажиропоток авиаперевозчика весной упал почти на 99% на фоне распространения коронавируса в мире и принятых в связи с этим ограничительных мер. При этом компания намерена восстановить в полном объеме свою деятельность к январю 2022 года. Четыре расположенных в Швеции и Дании дочерних компании Norwegian, сотрудниками которых являются порядка 4,7 тыс. пилотов и членов экипажей, объявили о банкротстве из-за последствий пандемии для отрасли.