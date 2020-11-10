Продажи игровых приставок нового поколения Xbox стартуют в России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Продажи игровых приставок нового поколения Microsoft Xbox Series X и Xbox Series S стартуют в России вместе со всем миром во вторник, 10 ноября. Итоги предзаказа показали интерес пользователей, в частности из-за пандемии и приближающихся праздников, рассказали ТАСС эксперты и представители компаний.

Как отметил старший менеджер категории "гейминг" "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Мезин, уже на старте предзаказа в компании видят повышенный спрос к приставке. Игровые консоли являются одним из наиболее ожидаемых новогодних подарков, и за последние годы динамика продаж в декабре превышает среднегодовые показатели более чем вдвое, а консольный гейминг становится в России все более распространенным и популярным видом досуга, добавил он.

В целом, по оценке "М.Видео-Эльдорадо", за десять месяцев 2020 года россияне приобрели порядка 485 тыс. игровых консолей на сумму около 9 млрд рублей, что больше на 12% в штуках и 8% в деньгах, чем годом ранее.

Количество предзаказов консолей нового поколения в разы превышает аналогичные показатели на старте продаж предыдущего поколения, отметил гендиректор Buka Александр Михайлов. Общее число пользователей, выбравших консоли в качестве основной игровой платформы, будет продолжать расти, уверен он.

По словам руководителя направления потребительской электроники "AliExpress Россия" Антона Шокурова, в компании ожидают, что приставки Xbox нового поколения будут популярны у пользователей в связи с пандемией и высоким спросом. "Это подтверждает опыт зарубежных ретейлеров - так, в Австралии и Великобритании старшую модель распродали буквально за несколько минут. Кроме того, Microsoft уже длительный период консолидирует игровые активы, вероятно для разработки эксклюзивного контента под новое поколение консоли", - добавил он.

Консоль продается в двух вариантах: более мощная, с дисковым приводом (Series X) и более компактная версия без привода (Series S). Xbox Series X поступает в продажу по рекомендованной розничной цене 45 590 рублей, Xbox Series S - 26 990 рублей. Как сообщила ТАСС глава Xbox в России Ольга Корнакова, к старту продаж компания обеспечила максимально возможную дистрибуцию товара. Консоли нового поколения можно приобрести как в магазинах розничных сетей, так и онлайн на многих популярных маркетплейсах, уточнила она.