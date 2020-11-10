Соглашения о разделе продукции принесли в российский бюджет $2,3 млрд в 2019 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский бюджет в 2019 году получил $2,3 млрд от реализации соглашений о разделе продукции (СРП), говорится в сообщении Счетной палаты.

"В 2019 году от реализации проектов в доходы бюджетной системы Российской Федерации перечислено $2,3 млрд без учета налога на прибыль. Для сравнения, за 2018 и 2017 годы поступления составили соответственно $2,6 млрд и $1,6 млрд", - отметил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.

По данным ведомства, наибольший показатель нормы прибыльности отмечен по Харьягинскому месторождению. Доля государства в СРП составляет 63,4%.

По проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" показатель нормы прибыльности не достиг 17,5%, в результате чего доля государства находится на минимальном уровне и составляет 15% и 10% соответственно. В то же время проверка расчетов рентабельности выявила ошибки, которые повлияли на итоговые результаты.

"В частности, по проекту "Сахалин-1" неверно применены значения индекса экспорта готовых изделий, что повлекло искажение ставок дисконтирования, снижение дисконтированного денежного потока и, как следствие, снижение рентабельности. По проекту "Сахалин-2" отмечено, что алгоритм расчета рентабельности не учитывает ряд аспектов, которые положительно влияют на уровень накопленных чистых денежных поступлений", - уточняют в Счетной палате.

По итогам проверки деятельности органов государственной власти и компаний-операторов по реализации СРП в 2019 году Счетная палата отметила наличие проблемы передачи в федеральную собственность имущества, созданного или приобретенного в ходе реализации СРП.

"В частности, государству до сих пор не переданы права собственности на объекты основных средств по проекту "Сахалин-1" первоначальной стоимостью $22 млрд, по проекту "Харьягинское месторождение" - стоимостью $409 млн. Что касается проекта "Сахалин-2", то, согласно позиции оператора, имущество по нему не передается, так как находится в залоговом обеспечении по привлеченному финансированию. При этом по условиям договора залога движимое имущество стоимостью менее $100 тыс. не является залоговым и должно передаваться государству", - поясняет ведомство.

Счетная палата также указывает, что основной проблемой Харьягинского СРП остается использование попутного нефтяного газа. "В 2019 году на факеле сожжено 59% такого газа при предельно допустимом значении 5%. Это чуть лучше, чем в 2018 году, когда было сожжено 71%. Однако в целом продолжается негативное влияние на окружающую среду", - подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время в России реализуется три соглашения о разработке месторождений углеводородного сырья на условиях раздела продукции - "Сахалин-1", "Сахалин-2" и Харьягинское СРП.