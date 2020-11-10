В Швеции отложили аукционы частот для сетей 5G после апелляции Huawei

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Административный суд Стокгольма принял в понедельник решение временно снять запрет Управления почты и телекоммуникаций в преддверии первых аукционов частот для сетей 5G о закрытии для китайской компании Huawei шведского рынка в сфере оборудования для нового поколения мобильной связи после того, как Huawei обжаловала это решение. В связи с этим управление приняло решение отложить проведение аукционов, первый из которых должен был состояться 10 ноября, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Административный суд Стокгольма сегодня постановил, что условие лицензии, касающейся запрета для Huawei в отношении распределения полос 3,5 ГГц и 2,3 ГГц, в настоящее время не применяется. Поэтому управление проинформировало допущенных участников, что запланированный аукцион не начнется во вторник, 10 ноября", - отмечено в сообщении.

К участию в тендерах в частотных диапазонах 3,5 ГГц и 2,3 ГГц допущены компании Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige и Teracom.

"Административный суд постановил, что действие отдельных разделов решения Управления почты и телекоммуникаций, принятого перед первым аукционом для частот мобильной связи 5G, приостанавливается до последующего уведомления. В частности, суд определил, что решение управления затрагивает права компании Huawei настолько, что та может его обжаловать", - говорится в решении судебной инстанции. Там также сообщается, что исход судебного рассмотрения в настоящее время представляется неясным.

20 октября в преддверии первых аукционов частот для сетей 5G управление сообщило о разработке ряда требований к участникам, которые основаны на заключениях экспертов министерства обороны и полиции безопасности с точки зрения национальной безопасности. Одним из условий участия в аукционах является полное отсутствие продуктов Huawei в разворачиваемых новых системах. Что касается уже существующей инфраструктуры, в которой используется оборудование производителя, к 1 января 2025 она должна быть от него полностью освобождена. То же самое относится к персоналу и функциям, обеспечивающим работу систем связи: если они находятся за пределами Швеции, то к этому же сроку их необходимо перенести в страну или заменить на местные.

В соответствии с новым законодательством, вступившим в силу 1 января 2020 года, рассмотрение заявлений на участие в тендере было проведено в консультации со шведскими вооруженными силами и полицией безопасности, чтобы гарантировать, что использование радиооборудования в этих диапазонах не причинит вреда безопасности Швеции, пояснили в управлении.