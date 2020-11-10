Биржевые индексы в Нью-Йорке изменились разнонаправленно, наметился рост цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник изменились разнонаправленно.

К закрытию сессии, согласно данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 834,18 пункта (+2,95%) и остановился на уровне 29 157,58. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 41,11 пункта (+1,17%), до отметки 3 550,52. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 181,45 пункта (-1,53%), до уровня 11 713,78.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 7,89% - до $40,06 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 4,44% - до $1 864,90 за тройскую унцию.

Телекомпания CNN, комментируя рост цен на нефть до уровня, превышающего $40 за баррель, назвала завершившуюся сессию "лучшей для энергетических компаний с мая нынешнего года" и увязала рост цен на нефть с сообщением компании Pfizer об эффективности разрабатываемой вакцины от коронавируса. "Данные о вакцине, оказавшиеся лучше ожидавшихся, особенно важны для нефтяной промышленности, поскольку в условиях пандемии резко упал спрос на авиационное топливо и бензин", - отметила телекомпания.

Нынешнее ралли на бирже, отметила газета The Wall Street Journal, "свидетельствует о том, что неуверенность инвесторов по поводу исхода президентских выборов ушла в прошлое и они ожидают, что при победе демократов в борьбе за Белый дом и при том, что демократы будут контролировать Палату представителей, а республиканцы - Сенат, будет проводиться умеренная политика в том, что касается налогов и расходов".