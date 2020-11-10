Совфед предложит кабмину создать в Арктике сеть центров сверхбыстрой обработки данных

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации планирует по итогам выездного заседания в Мурманске 10 ноября предложить правительству РФ создать в Арктической зоне страны опорную сеть интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"Ожидается, что в итоговую резолюцию Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации войдет предложение о рекомендации правительству проработать вопрос создания в Арктической зоне страны опорной сети интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов. Для этого будет рекомендовано разработать дорожную карту и стандарты", - пояснил источник.

Он привел в пример Швецию, где "уже создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных". По словам источника, низкие температуры в Арктике позволяют серьезно сократить расходы на охлаждение в центрах обработки данных.

"Реализация этого проекта позволит Арктике играть глобальную роль в сфере цифровых технологий и обеспечит приток квалифицированных специалистов. Чтобы это было привлекательно для ИТ-бизнеса, также будет рекомендовано правительству разработать специальный пакет льгот для компаний ИТ-отрасли, являющихся резидентами особой экономической зоны Арктики", - подчеркнул источник.

Формирование на севере Карелии сети центров обработки данных в качестве одного из приоритетных направлений вошло в утвержденную президентом России Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В 2020 году в Карелии должны начать работу два первых таких центра. Инвестор проекта "Кю дата-центр" на территории алюминиевого завода "Русала" в Надвоицах Сегежского района уже вложил в площадку 520 млн рублей собственных средств и создал 120 новых рабочих мест, которые заняли местные жители.

Сеть дата-центров на 20 тыс. стойко-мест также создает Петрозаводский государственный университет. Первый пилотный объект появится на территории завода "Петрозаводскмаш" в этом году, в 2021 году университет приступит к созданию второго центра в Костомукше. Планируется, что основная часть мощностей разместится именно в арктических районах республики, так как климатические условия позволяют снижать затраты на эксплуатацию до 40%.