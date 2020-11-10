В России замедлились темпы роста киберпреступлений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Темпы роста киберпреступлений по итогам девяти месяцев этого года замедлились в РФ. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России".

"На деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, приходится одно из четырех регистрируемых в текущем году преступлений. Ранее отмечавшиеся практически двукратные темпы их увеличения несколько замедлились, а по итогам девяти месяцев составляют 77%", - отмечается в материалах Генпрокуратуры.

Как и прежде, больше половины всех киберпреступлений совершается с использованием интернета (209,7 тыс.), свыше 42% - через средства мобильной связи (155,2 тыс.). Всего с начала года выявлено 363 тыс. подобных криминальных деяний.