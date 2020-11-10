"Известия": каждый пятый моногород может лишиться льгот из-за возможного сокращения ТОР

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах, где существуют льготы для компаний-резидентов, может быть сокращено на 20%. Таким образом, каждый пятый моногород может лишиться льгот, пишут во вторник "Известия" со ссылкой на экспертный совет по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике.

Ликвидировать ТОР предлагается в случае их неэффективности. Неэффективными могут признать ТОР в моногородах, в которых нет резидентов, они не ведут свою деятельность или закрылись. Также к таким ТОР могут быть отнесены те, которые не принесли экономических эффектов для города, пояснил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павел Склянчук.

По данным совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике, за четыре года в примерно 20% таких территорий в моногородах привлечено менее 10 резидентов.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в октябре поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития проанализировать эффективность действующих ТОР, а если преференциальная зона не является эффективной, внести в правительство РФ предложение о ликвидации. В моногородах в настоящее время действуют 90 территорий опережающего развития, предоставляющих налоговые льготы и другие преференции для привлечения бизнеса.