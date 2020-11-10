"Известия": Минфин предложил поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2021-2023 годы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ ко второму чтению внес поправки в проект бюджета на 2021-2023 годы, согласно которым 638 млрд рублей предлагается перенести на поддержку экономики, просубсидировать на 7,5 млрд рублей РЖД, а также направить 8,7 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, на национальную экономику в проекте бюджета в первом чтении зарезервировано 666 млрд рублей, 638 млрд рублей из них правительством было предложено направить на нацплан по повышению доходов населения, занятости и ВВП страны. Оставшиеся средства останутся в резерве. Компании РЖД предлагается выделить 7,5 млрд рублей на возмещение потерь от перевозок за счет взносов от правительства Москвы в размере 5 млрд рублей и Московской области в размере 2,5 млрд рублей. Кроме того, поправками предлагается продлить для оборонных предприятий сроки возврата кредитов с 2029 года до 2036 года.

Также согласно поправкам, 114 млрд рублей предложено выделить для поддержки производства продукции электронной промышленности. Часть денег могут перераспределить внутри нацпроектов.

В ведомстве уточнили, что на общенациональный план по восстановлению экономики в 2021 году будет потрачено 2,6 трлн рублей. При этом не вся сумма будет профинансирована из федерального бюджета. Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 трлн рублей. Министерство предложило внести поправки в бюджет на 2021-2023 годы на 1,51 трлн рублей в 2021 году, на 929,4 млрд рублей в 2022 году и на 1,05 трлн рублей в 2023 году.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, всего Минфин подготовил 639 поправок к бюджету. "Мы проделали большую работу по формированию бюджета, отвечающего вызовам времени. Минфин каждый день прорабатывал десятки масштабных предложений, поступивших в процессе рассмотрения проекта закона. В результате подготовлено 639 поправок, которые сегодня были вынесены на рассмотрение", - приводятся в сообщении слова Силуанова, представившего поправки на заседании правительства РФ.