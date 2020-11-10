В России удвоилось число краж с банковских счетов и электронных кошельков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество краж, совершенных с банковских счетов и электронных кошельков, за девять месяцев этого года в России выросло в два раза, а на Камчатке, в Красноярском крае и Санкт-Петербурге - многократно. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России".

Согласно материалам, каждая четвертая в стране кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денег, при этом их число по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое - до 121,2 тыс. "Многократно число таких краж возросло в Камчатском (с 10 до 309), Красноярском (с 204 до 3 927) краях и Санкт-Петербурге (с 740 до 5 310)", - уточняется в документе.

Кроме того, согласно материалам Генпрокуратуры, за девять месяцев почти вдвое больше выявлено мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа (23,5 тыс.). "Увеличение таких деяний зафиксировано практически повсеместно (в 77 регионах)", - говорится в документе. Наибольший прирост отмечен в Саратовской, Омской областях и Москве.