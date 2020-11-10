Палата лордов Великобритании отклонила билль о внутреннем рынке, нарушающий условия Brexit

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Палата лордов парламента Великобритании отклонила в понедельник предложенный правительством спорный билль о внутреннем рынке, нарушающий условия соглашения о Brexit. Члены верхней палаты законодательного органа призвали отказаться от ряда положений законопроекта и вернули его обратно на рассмотрение Палаты общин.

Против билля, включающего в себя сделку с ЕС об условиях выхода королевства из состава сообщества, высказались 433 члена неизбираемой Палаты лордов, в поддержку - лишь 165 законодателей. С критикой законопроекта выступили не только представители оппозиционных партий, но и некоторые члены правящей Консервативной партии.

Официальный представитель правительства заявил телеканалу Sky News, что итоги голосования в Палате лордов вызвали разочарование на Даунинг-стрит, 10, поскольку ранее этот билль был поддержан большинством голосов в Палате общин, где заседают депутаты, получившие мандат от населения на всеобщих выборах.

Предложенный британским правительством закон о внутреннем рынке призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства (включая Северную Ирландию) с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года, а также служить страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки. Законопроект предусматривает возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit), который, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства - из Великобритании в Северную Ирландию.

Критики билля утверждают, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Эта договоренность между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии, также известная как Соглашение Страстной пятницы, позволила прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.