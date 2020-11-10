Биржа в Токио открылась ростом на фоне оптимизма по поводу вакцины от коронавируса

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи во вторник выросли примерно на 1,5% на фоне сообщений о том, что германская компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer хотят в ноябре подать в США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся на 1,48% по сравнению с уровнем 9 ноября - до отметки 25 279,94 пункта. Для Nikkei это очередной максимум за последние 29 лет. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 1,79% - до 1 711,98 пункта.

Рост на бирже в Токио обусловлен оптимизмом по поводу перспектив производства эффективной вакцины от коронавируса. Как отмечает газета Nikkei, рыночные аналитики считают, что в случае успешного начала вакцинации мировая экономика перейдет к восстановлению после кризиса. Также на котировки продолжают положительно влиять результаты подсчета голосов на выборах президента США, где, по прогнозам СМИ, победил Джозеф Байден.

На открытии Токийской фондовой биржи японская валюта ослабла примерно на 1,58% по сравнению с уровнем понедельника. Сейчас один доллар оценивается в 105,14-105,15 иены.

Ранее в понедельник BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без нее. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.