Аграрии в Приморье собрали на четверть больше риса с гектара, чем год назад

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Урожайность полей риса в Приморье по сравнению с прошлым годом выросла на четверть, с 22 до 29 центнеров с гектара. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"В этом году с 7,5 тыс. гектаров аграрии собрали 22 тыс. тонн риса. Урожайность по сравнению с прошлым годом выросла на семь центнеров, до 29 центнеров с га. <…> Самая высокая урожайность отмечена в Ханкайском округе, где она достигала 35 центнеров с га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС сообщили, что в 2019 году с рисовых полей приморские аграрии собрали более 27 тыс. тонн риса и отметили, что в этом году в связи с пандемией коронавируса к выращиванию и сбору урожая было привлечено меньше рабочих.

Рис в регионе выращивают в Ханкайском, Хорольском муниципальных округах, Черниговском, Спасском районах и Уссурийске. Приобрести рис из Приморья жители края могут на местных рынках и в торговых сетях, часть продукции предусмотрена для экспорта в Китай.