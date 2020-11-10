Власти Кировской области рассчитывают на поступление 1,9 млрд руб. налогов от первых СПИК

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Кировской области от реализации инвестпроектов по первым специальным инвестиционным контрактам (СПИК) ожидаются в размере более 1,9 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, в 2021 году планируется начать реализацию специальных инвестиционных контрактов, которые дают право на налоговые преференции инвесторам.

"В настоящее время имеются семь потенциальных участников СПИК, общий объем инвестиций которых составит 5,9 млрд рублей. В результате чего сумма налоговых поступлений ожидается в размере более 1,9 млрд рублей, а также будет создано 334 новых рабочих места", - сказал Чурин.

По его словам, в июле 2020 года Законодательное собрание Кировской области приняло законопроект, предусматривающий актуализацию института заключения СПИК. "В отличие от действовавшего механизма, новый СПИК предусматривает конкурсный отбор участников, увеличение предельного срока действия СПИК, исключение ограничения 2025 годом по предоставлению налоговых льгот, а также требования по минимальному объему инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИК", - отметил Чурин.

По данным областного правительства, в регионе действует ряд мер поддержки инвесторов. Так, представители бизнеса могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль организаций, заключивших инвестиционные договоры на территории Кировской области. Кроме того, региональный фонд развития промышленности оказывает информационную и консультационную помощь, а также также предоставляет льготные займы.