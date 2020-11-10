Наибольший рост вакансий в России в октябре был в сфере транспорта и логистики

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Наибольший рост вакансий в октябре текущего года был в сфере транспорта и логистики - количество вакансий увеличилось на 29% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"На сервисе "Работа.ру" количество компаний, размещающих вакансии, в октябре увеличилось на 25% по отношению к сентябрю. Активнее всего сотрудников искали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Крыму, Свердловской и Нижегородской областях. Наибольший рост числа вакансий заметен в сфере транспорта и логистики - количество вакансий увеличилось на 29%", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что в отрасли торговли предложений стало больше на 20%, также значительно выросло число предложений для специалистов в производстве и агропроме - на 19%. Чаще всего на "Работе.ру" в октябре в отрасли транспорта и логистики искали водителей (40% вакансий в этой сфере), курьеров (10% вакансий) и грузчиков (9% вакансий). Компании из сферы торговли больше всего нуждались в продавцах (47% вакансий), администраторах (9% вакансий) и менеджерах (7% вакансий). Среди специалистов в области производства и агропрома спрос был на токарей (8% вакансий), слесарей (7% вакансий) и операторов (5% вакансий).

Наиболее активный найм персонала в октябре проводили небольшие компании. Так, 58% новых вакансий открыли компании размером до 20 сотрудников. Больше всего предложений такие компании открыли в сферах красоты и здоровья (69% от всех вакансий, опубликованных в этой отрасли), торговле (66%), сфере услуг (62%), маркетинге и рекламе (62%), сфере транспорта и логистики (59%), а также в IT и телекоме (59%).

Соискательская активность

"К октябрю восстановилась соискательская активность на рынке труда: количество новых резюме по отношению к сентябрю выросло на 15%. В регионах России (без данных Москвы и Санкт-Петербурга) рост происходил активнее - число новых резюме увеличилось на 24% в сравнении с сентябрем", - следует из исследования.

Чаще всего, говорится в исследовании, россияне искали работу без опыта - количество новых резюме выросло на 33% по отношению к сентябрю - в маркетинге, рекламе и СМИ (+28%), в сфере торговли (+28%), области транспорта и логистики (+25%) и сфере услуг (+22%). Общее количество откликов в октябре выросло на 3%. Рекордсменами по количеству откликов оказались водители, продавцы и кассиры, охранники, грузчики, комплектовщики и упаковщики.

Кроме того, активный поиск новой работы в октябре начали соискатели в возрасте 35-45 лет - 24% новых резюме. На втором месте соискатели 16-23 лет - 20% новых резюме, на третьем месте оказались 23-30-летние соискатели - 19% новых резюме.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, проанализировал около 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые были созданы в октябре.