В Иркутской области в 2020 году отремонтировали участки 12 дорог, ведущих к медучреждениям

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Участки 12 автомобильных дорог, которые ведут к медицинским учреждениям, отремонтировали в Иркутской области в строительном сезоне 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в апреле на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса потребовал оперативно ремонтировать дороги, ведущие к медицинским учреждениям.

"В Иркутской области отремонтировали участки 12 дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Они прошли в Ангарске, Шелехове, Братске и Усолье-Сибирском", - говорится в сообщении.

Отремонтированные в этих муниципалитетах дороги ведут к городским больницам, поликлиникам, диспансерам, перинатальным центрам. Подрядчики обновили асфальт, бордюры, сделали тротуары, пешеходные переходы, парковочные места. В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что протяженность отремонтированных участков составила 13,21 км, на работы было направлено более 337 млн рублей. Всего за два года действия профильного нацпроекта в Иркутской области отремонтировали 19 участков дорог, ведущих к медучреждениям, в 2019 году отремонтировали семь участков, все они находятся в Иркутске.

В мае Минстрой Иркутской области сообщал, что до 2024 года в регионе необходимо привести в нормативное состояние почти 700 км дорог, которые ведут к больницам. На это необходимо 34 млрд рублей. В областном бюджете на это предусмотрено 14,5 млрд, остальные деньги власти региона запросили в Минтрансе РФ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение количества мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение к 2024 году до 85% доли дорожной сети в нормативном состоянии в городских агломерациях и до 50% - в региональных.