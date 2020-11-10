Белоусов заявил, что первичное звено здравоохранения нуждается в модернизации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первичное звено здравоохранения в России нуждается в модернизации: россияне видят ухудшение в этой сфере. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".

"У нас очень сильно отстало первичное звено. <…> Подавляющее количество людей, которые ежедневно ходят в поликлиники и в больницы, они не то, что не видят улучшений, они видят даже некоторое ухудшение. И вот сейчас и это - проблема, которую сейчас надо решить. Она осознана, выделены деньги, ресурсы, налажена, слава богу, сейчас подготовка врачей. Потому что проблема кадров в медицине - это ключевая проблема, очень дорогая, кстати, проблема, тоже третьего десятилетия, и даже не десятилетия, а первой половины этого десятилетия. Вот это основные вещи", - сказал Белоусов.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.