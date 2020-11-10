Белоусов назвал успешным и качественным SPO "Аэрофлота"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает "очень успешным и качественным" состоявшееся размещение "Аэрофлотом" допэмиссии. Об этом он заявил в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Вот сейчас прошла, очень успешно, я считаю, прошла допэмиссия акций у "Аэрофлота", они очень хорошо и качественно разместились. Плюс они получили еще государственную поддержку. Другие авиационные компании тоже, аэропорты. Президент, кстати, специально обратил внимание на то, чтобы не только "Аэрофлот" получил эту поддержку, но и другие авиационные компании, чтобы сохранить конкуренцию в этой сфере", - сказал Белоусов.

Авиакомпания "Аэрофлот" привлекла 80 млрд рублей в ходе дополнительной эмиссии акций. На Московской бирже с 9 по 23 октября было размещено более 1,33 млрд ценных бумаг. По итогам допэмиссии доля РФ в уставном капитале компании увеличилась с 51,17% до 57,34%.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.