SuperJob запустил платформу для найма самозанятых

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob запустил платформу для найма и трудоустройства самозанятых, сообщили во вторник в пресс-службе сервиса.

"Платформа для найма самозанятых создана на базе инфраструктуры SuperJob. К ней могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для участия соискателю необходимо отметить "Готов работать как самозанятый и ИП" в блоке "Должность и доход". Также у работодателей в фильтре поиска кандидатов появляется опция "Самозанятые и ИП". Таким образом, рекрутеры и нанимающие специалисты будут уверены, что соискатель готов работать в статусе самозанятого или индивидуального предпринимателя," - сказали в пресс-службе.

С 1 июля 2020 года уже 84 региона ввели на своей территории налог на профессиональный доход, а всего в России насчитывается уже более 1 млн зарегистрированных самозанятых. Наиболее активно самозанятых привлекают в сферах перевозок, логистики, строительства и ретейла.

"С февраля мы видим рост интереса работодателей к привлечению самозанятых специалистов. Очевидно, что этот тренд с нами надолго, и во многих сферах самозанятые будут активно привлекаться даже после снятия ограничений, связанных с пандемией. Поэтому мы создали современный сервис, который будет отвечать их потребностям", - отметил основатель и президент SuperJob Алексей Захаров.

Налог на профессиональный доход (НПД) - новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который начали применять в пилотных регионах в 2019 году. По поручению президента РФ Владимира Путина режим самозанятых с 1 июля 2020 года распространен на всю страну.