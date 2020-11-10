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В Астраханской области создадут портовую ОЭЗ и сформируют Каспийский кластер

Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север - Юг", который связывает страны Европы с Ираном и Индией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Лиманском районе Астраханской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабмина. 

"Согласно документу, ее объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос", в результате чего будет сформирован Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном", - говорится в сообщении.

На эти цели в 2021 и 2022 годах направят более 2,5 млрд рублей, а также будет создана необходимая инфраструктура и проведены инженерные коммуникации. 

Организации в ОЭЗ будут иметь налоговые и таможенные льготы, предусмотрена процедура свободной таможенной зоны. Резиденты также получат консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов. 

"Принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран", - отмечают в правительстве РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАстраханская область
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