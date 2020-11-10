В Астраханской области создадут портовую ОЭЗ и сформируют Каспийский кластер

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Лиманском районе Астраханской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабмина.

"Согласно документу, ее объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос", в результате чего будет сформирован Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном", - говорится в сообщении.

На эти цели в 2021 и 2022 годах направят более 2,5 млрд рублей, а также будет создана необходимая инфраструктура и проведены инженерные коммуникации.

Организации в ОЭЗ будут иметь налоговые и таможенные льготы, предусмотрена процедура свободной таможенной зоны. Резиденты также получат консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов.

"Принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран", - отмечают в правительстве РФ.