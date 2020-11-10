Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 10 месяцев составило 70%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в январе-октябре 2020 года исполнены на 70,2%, что составляет почти 1,6 трлн рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты РФ, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, лидерами по исполнению расходов на 1 ноября являются нацпроекты "Демография" (86,2%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (75,7%). В пятерку самых эффективных проектов по исполнению расходов также входят "Здравоохранение" (73,7%), "Наука" (69,8%), "Культура" (67%), следом за которым сразу идет "Международная кооперация и экспорт" (66,9%). Самые низкие показатели - у нацпроекта "Цифровая экономика" (34,4%). В конце списка также "Жилье и городская среда" (52,2%) и "Экология" (53,7%).

В нацпроекте "Демография" наилучшие показатели у проекта по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение - 95,5%) и финансовой поддержке семей при рождении детей (91,4%), наихудшие - по федпроекту, создающему условия для занятости женщин за счет открытия новых детских садов и организации переобучения женщин с маленькими детьми (51,1%), а также по федпроекту "Спорт - норма жизни" (55,9%).

В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" все федеральные проекты имеют высокие показатели по расходованию средств, самым исполняемым является "Популяризация предпринимательства" (88,4%). В проекте "Здравоохранение" наилучшие показатели у проекта по развитию экспорта медицинских услуг (100%), наихудшие - по созданию единого цифрового контура (49,7%). В проекте "Наука" самое высокое исполнение - по развитию научной кооперации (79,4%), самое низкое - по развитию кадрового потенциала (30,6%). В нацпроекте "Культура" самые лучшие показатели у федпроекта по созданию условий для реализации творческого потенциала нации (85,1%), самые плохие - по цифровизации услуг (52,2%).

Федпроект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" стал самым успешным (67,4%) в нацпроекте "Производительность труда", а в экспортном нацпроекте - "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (69,7%) и "Экспорт продукции АПК" (68%).

В дорожном нацпроекте наихудшее значение у федеральных проектов "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (29,1%) и "Безопасность дорожного движения" (43,4%). В жилищном нацпроекте самые низкие показатели по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда (41,5%), в проекте "Экология" - по обращению с твердыми коммунальными отходами (36,8%). В нацпроекте "Образование" самым отстающим является федпроект "Социальная активность" (43,5%), в Комплексном плане - проект "Железнодорожный транспорт и транзит" (30,3%). В нацпроекте "Цифровая экономика" исполнение всех федпроектов находится в диапазоне 26,2%-49,6%.

О нацпроектах

12 национальных проектов России и Комплексный план модернизации инфраструктуры реализуются с 2019 года. В данный момент паспорта нацпроектов корректируются с учетом указа президента о национальных целях до 2030 года.