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Профильный комитет Госдумы одобрил упрощение порядка перерегистрации из офшоров

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию - прим. ТАСС) компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 ноября.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит соответствующие поправки в закон "О международных компаниях и международных фондах".

Согласно законодательству, "иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании или международного фонда в САР, и одним из условий его получения является требование о том, что иностранное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл)".

"Анализ правоприменительной практики выявил, что указанное положение не позволяет иностранным юридическим лицам, которые не являются членами ФАТФ и (или) Манивэл, зарегистрироваться в России в порядке редомициляции и получить статус участника специального административного района. Законопроектом предлагается предоставить возможность использования процедуры редомициляции для иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами региональных групп по типу ФАТФ", - говорится в пояснительной записке.

Закон о САР был принят в 2018 году. В них могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

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РоссияПриморский крайКалининградская область
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